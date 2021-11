Atacante do Ferroviário fala em vitória e classificação contra o Floresta – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 2 (AFI) – Ferroviário fechou a semana de trabalhos para a partida desta terça-feira, 21h30 no Castelão, contra o Floresta, que vale vaga na quarta fase da Copa do Nordeste. No primeiro jogo no estádio Carlos Alencar, deu 0 a 0 semana passada. E quem falou desta partida para a imprensa no Ferrão foi o jogador Dudu.

Aos 22 anos, o atacante foi revelado no Santos em 2018 e passou por Athletico Paranaense, PSTC, Tupa e Ação. Nesta temporada, Dudu já fez 17 jogos no Tubarão da Barra e seis jogos no Matogrossense.

“Esperamos fazer uma boa partida, vencer, e deixar uma boa imagem para 2022. Quero mostrar meu trabalho para o torcedor que certamente estará presente e buscaremos essa classificaçao”, disse o atacante.

Números do Ferrão em 2021

Na temporada 2021, até o momento o Ferroviário fez 37 jogos, com 65 pontos, 9 vitorias, 14 empates e 6 derrotas, 52 gols pro e 25 contra. No Cearense foram 15 jogos e 33 pontos, 10 vitorias, 3 empates e 2 derrotas, 32 gols pro e 12 contra. No estadual foi eliminado pelo Ceará nas semifinais. No Brasileiro da SérieC , o time coral ficou na primeira fase, na sexta posição em seu grupo, com 18 jogos e 24 pontos, 5 vitorias,9 empates e 4 derrotas, 14 gols pro e 12 contra. Na Copa do Brasil foram dois jogos, 1 a 0 no Porto Velho na primera fase e derrota nos penais para o América-MG na segunda, 3 a 2 depois de 1 a 1 no tempo normal. Copa do Nordeste, venceu a Juazeirense por 4 a 0 e empatou por 0 a 0 com o Floresta o primeiro jogo da terceira fase.