Atacante do Ypiranga-RS não é alcançado por nenhum finalista e se consagra artilheiro da Série C. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Isolado na primeira colocação da artilharia geral do Campeonato Brasileiro da Série C há algum tempo, o atacante Quirino se sagrou mesmo o principal goleador da terceira divisão nacional de 2021. Com dez gols marcados, o centroavante do Ypiranga-RS não foi alcançado por nenhum jogador dos times finalistas nesta último final de semana.

Quirino fez nove dos dez gols na primeira fase, em cima de Mirassol (2x), Botafogo-SP (2x), Criciúma, Oeste, Novorizontino, Ituano e Figueirense. Já no quadrangular final, onde sua equipe terminou na lanterna do Grupo D e não conquistou o acesso, ele balançou as redes apenas contra o Manaus, na terceira rodada.

A vice-liderança desta artilharia ficou com Manoel, que atuou pelo Altos na primeira fase e depois foi disputar a Série B pelo Vitória, e Everton Galdino, da Tombense-MG, que além do acesso ficou com o vice-campeonato. Os dois jogadores marcaram oito gols cada. Rubense, também do time mineiro, com sete completa esta parte de cima do ranking.

CONFIRA OS PRINCIPAIS GOLEADORES DA SÉRIE C:

10 GOLS

Ypiranga-RS – Quirino

8 GOLS

Altos-PI – Manoel

Tombense-MG – Everton Galdino

7 GOLS

Tombense-MG – Rubens

