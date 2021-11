Atacante é amarelado por cera e desfalca CRB em jogo que vale o acesso – Futebol Interior

Maceió, AL, 22 (AFI) – O CRB ganhou desfalques importantes para o jogo decisivo do próximo domingo, contra o Operário, no Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O zagueiro e capitão Gum foi amarelado por falta em Eron aos 36 minutos do segundo tempo e estava pendurado. Assim, não está à disposição do técnico Allan Aal.

A ausência de Nicolas Careca é pelo mesmo motivo. No entanto, o terceiro cartão amarelo recebido pelo atacante foi “besta”.

Aos 27 minutos do segundo tempo, quando seria substituído por Pablo Dyego, Nicolas Careca demorou para sair do gramado e acabou advertido pelo árbitro.

Na quinta colocação, com 61 pontos, o CRB precisa ganhar e torcer para o Avaí não fazer o dever de casa diante do já eliminado Sampaio Corrêa.