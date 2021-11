Atacante encaminha saída do Juventude depois de jogar apenas 29 minutos – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 25 (AFI) – O Juventude vai anunciar nos próximos dias a rescisão de contrato do atacante Nico Castilho. Faltam apenas detalhes burocráticos para que a saída do chileno seja confirmada.

Anunciado em agosto por empréstimo junto ao América, do México, como a principal esperança de gols do Juventude no segundo turno do Brasileirão, Nico Castilho esteve em campo por apenas 29 minutos.

O atacante de 28 anos não conseguiu entrar em forma durante o período que esteve no Alfredo Jaconi. Por conta de uma trombose, que quase antecipou o fim da carreira, o chileno estava sem jogar desde janeiro de 2020.

“Falta apenas a assinatura de alguns documentos. Isso porque ele também está realizando a sua rescisão de contrato junto ao América, do México. Ele não está apenas só voltando para o América, o clube mexicano também está finalizando o seu vínculo com o atleta”, disse o diretor executivo Marcelo Barbarotti.

Nico Castilho, porém, acabou não fazendo falta. Contratado pouco antes do chileno, Ricardo Bueno se firmou como titular no ataque alviverde e marcou seis gols em 16 partidas.

Na beira da zona de rebaixamento, o Juventude volta a campo na terça-feira, contra o Red Bull Bragantino, no Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada do Brasileirão.