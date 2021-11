Atenção plena: Como atingi-la com eficiência?

A atenção plena é o objetivo de milhares de jovens e trabalhadores que desejam ter mais foco nas atividades do dia a dia. Afinal, não é fácil manter uma concentração plena nas mais diversas atividades cotidianas, concorda?

Por isso, precisamos investir em técnicas que nos ajudem a trazer a nossa atenção para o presente, viabilizando uma aprendizagem melhor, ou então, um desempenho melhor no trabalho.

A seguir, portanto, vamos lhe apresentar uma série de dicas que têm por objetivo lhe ajudar nesse sentido. Acompanhe-nos.

Como atingir a atenção plena no dia a dia de estudo e trabalho?

Afinal, como podemos atingir a atenção plena no dia a dia? Na realidade, não é algo tão simples. Não existe uma fórmula mágica e única de atingir esse resultado. É preciso, dessa forma, manter a dedicação nesse objetivo. A cada dia você poderá explorar um pouco mais da sua atenção e do seu foco, até conseguir controlá-la melhor.



É isso que você deve ter em mente na hora de colocar em prática as nossas dicas. Até porque, tudo se trata de um processo gradativo. Portanto, não se frustre se não conseguir um resultado incrível na primeira tentativa. Isso faz parte. 😉

Sendo assim, vamos agora às dicas de como desenvolver a sua atenção plena:

1- Comece a pensar no aqui e agora – a sua respiração pode ajudar

Traga os seus pensamentos para o presente. Esqueça-se do passado e pare de ficar projetando o futuro por alguns minutos.

Aqui você pode observar a sua respiração, a roupa que você veste, a cadeira em que você está sentado, e assim por diante.

Quanto mais você focar em coisas que estão à sua volta no agora, mais fácil será exercitar a sua atenção plena.

2- Pratique uma leitura ativa – se estiver lendo – ou escuta ativa

Se você estiver estudando por meio da leitura, pratique a leitura ativa. Ou seja, converse com o texto, discuta em voz alta o que acabou de ler, faça anotações, e assim por diante.

Concentre-se em cada palavra que você ler, pois isso vai ajudar a fixar melhor o conteúdo.

Caso você esteja ouvindo outra pessoa, foque na escuta ativa. Tente ouvir cada palavra enunciada pelo outro, sem julgamentos e sem ficar “viajando” nos pensamentos.

3- Divida as suas tarefas em etapas

Para ter atenção plena nas atividades cotidianas, precisamos dividir ela em etapas. Ou seja, devemos ter uma visão geral do que deve ser feito, e depois devemos “quebrar” em partes.

4- Foque em finalizar uma tarefa por vez – viva-a

Assim que as suas etapas estiverem bem delimitadas, foque em finalizar uma de cada vez. Não fique pensando no que deverá ser feito depois. Apenas faça o que está fazendo agora, de maneira tranquila e com atenção.

5- Faça pausas entre uma etapa e outra

Por fim, faça pausas entre uma etapa e outra. Isso faz com que a sua mente descanse um pouco. Afinal, nosso cérebro não consegue manter a atenção plena o tempo todo. Isso não existe!

Sendo assim, faça pausas entre uma atividade e outra, para restabelecer a energia mental e conseguir focar novamente.