Atendimento no CadÚnico será exclusivo por agendamento a partir de terça (16)

A notícia, anunciada pelo prefeito Bruno Reis nesta sexta-feira (12), foi indicada após as longas filas registradas nesta manhã. A expectativa é de que 3 mil pessoas sejam atendidas por dia, mediante agendamento através do site horamarcada.salvador.ba.gov.br, aplicativo Fala Cidadão ou pelo Assistente Virtual Jana, no WhatsApp (71) 98392-3927.

O prefeito ressaltou que a administração municipal está fazendo um trabalho de mobilização para incluir no Cadastro Único, famílias que estão em situação de pobreza e extrema pobreza e que não estão recebendo o Bolsa Família. Ele aproveitou para ressaltar que quem está recebendo o Bolsa Família não precisa se recadastrar para receber o Auxílio Brasil. Com isso, o foco do atendimento municipal neste momento envolve as famílias que estão com o benefício bloqueado, aquelas que não fazem a atualização cadastral há mais de dois anos e as famílias que não têm cadastro.