Atento Brasil tem vagas de emprego pelo país

Atento Brasil anuncia novas vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuações pelo país. Além do salário de acordo com o cargo, a empresa oferece diversos benefícios, como por exemplo, participação nos lucros. CONFIRA!

Atento Brasil anuncia novas oportunidades de emprego

Foram anunciadas NOVAS vagas de emprego disponíveis para contratação de colaboradores especializados em diferentes funções em todo o país. Dentre as oportunidades, estão os seguintes cargos, suas localidades e seus requisitos:

Médico do Trabalho – Feira de Santana BA : necessário especialidade em medicina do trabalho cadastrada;

: necessário especialidade em medicina do trabalho cadastrada; Analista de Sistemas Sr – todo Brasil : necessário ensino superior completo, pelo menos 5 anos de experiência em projetos de clientes, entre outros;

: necessário ensino superior completo, pelo menos 5 anos de experiência em projetos de clientes, entre outros; Analista Programador Pleno – São Paulo : necessário experiência em análise usando metodologias da engenharia de Software;

: necessário experiência em análise usando metodologias da engenharia de Software; Médico do Trabalho Unidade – Campo Grande RJ: necessário graduação em medicina, CRM ativo e experiência na área de medicina do trabalho.



Como se candidatar

Para se candidatar, é necessário que os interessados acessem o site de inscrição, clicando aqui, leiam atentamente todas as informações e requisitos referentes a vaga desejada e, cadastrem o currículo atualizado com todos os dados necessários.

Além disso, a depender do cargo, a Atento Brasil oferece salário compatível com o mercado, vale alimentação, programa de treinamentos, desconto em produtos, auxílio creche, vale transporte, seguro de vida, previdência privada, convênio com empresas parceiras, convênio odontológico, vale refeição, refeitório, participação de lucro, consignado e plano de saúde.

