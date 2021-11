Athletico-PR ainda não deve poupar contra o Internacional – Futebol Interior

Curitiba, PR, 12 (AFI) – O Athletico-PR vai até Porto Alegre (RS) neste sábado enfrentar o Internacional, às 19 horas, no Beira-Rio, para confirmar o bom momento às vésperas da final da Copa Sul-Americana. O duelo é válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Sem perder há três jogos e vindo de duas vitórias seguidas, o Athletico-PR está em nono lugar e, com 41 pontos, praticamente se livrou do risco de rebaixamento. O objetivo é afastar de vez essa possibilidade para focar na final da Copa Sul-Americana.

Antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, no próximo dia 20, em Montevidéu, no Uruguai, o Athletico-PR recebe o líder Atlético-MG, na próxima terça-feira. Tudo indica que o técnico Alberto Valentim poupe os titulares.

Neste sábado, porém, o treinador deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição. O meia Cittadini entra no lugar de Erick após cumprir suspensão automática, enquanto o lateral-esquerdo Abner recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, e será substituído por Pedrinho.

Outra baixa, além de Abner, é o meia Fernando Canesin, que foi substituído contra o Ceará após sofrer uma pancada. O zagueiro Nicolás Hernández era dúvida pelo mesmo motivo, mas foi relacionado e vai para o jogo.

A provável escalação do Athletico-PR é: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Christian, Léo Cittadini e Pedrinho; Nikão, Renato Kayzer e Terans.