Athletico-PR faz primeiro treino em Montevidéu – Futebol Interior

Curitiba, PR, 18 (AFI) – O Athletico-PR fez, na manhã desta quinta-feira, o primeiro treinamento desde que desembarcou em Montevidéu para a decisão da Copa Sul-Americana, que acontece no sábado, contra o Red Bull Bragantino, às 17 horas (de Brasília).

Nesta sexta, o técnico Alberto Valentim comanda a última atividade antes da partida decisiva no Estádio Luis Franzini, que pertence ao Defensor. Mas o dia não termina por aí.

No final da tarde, a delegação rubronegra vai fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Centenário, palco do jogo contra o Red Bull Bragantino.

É bom lembrar que na última terça-feira, na derrota sofrida para o Atlético-MG, por 1 a 0, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, Alberto Valentim escalou um time todo reserva, preservando seus titulares.

Athletico-PR e Red Bull Bragantino decidem o título da Copa Sul-Americana em partida única. Em caso de empate, o duelo vai para a prorrogação e, se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis.