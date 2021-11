Athletico-PR faz último treino antes da final – Futebol Interior

Curitiba, PR, 19 (AFI) – A preparação do Athletico-PR para a final da Copa Sul-Americana foi encerrada na manhã desta sexta-feira, com um treinamento Luiz Franzini, do Defensor.

Tudo indica que o técnico Alberto Valentim não vai fazer mudanças em relação ao time que vinha jogando no Brasileirão. A única dúvida é no meio-campo entre Erick e Christian.

No mais, o treinador vai manter o esquema com três zagueiros – Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández -, que passou a ser adotado durante a temporada.

Assim a provável escalação é: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick (Christian), Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer.

RECONHECIMENTO

No final da tarde desta sexta, a delegação rubronegra vai fazer o reconhecimento do gramado do Estádio Centenário, palco do jogo deste sábado, contra o Red Bull Bragantino.

Os dois times brasileiros se enfrentam a partir das 17 horas (de Brasília) e quem ganhar fica com o título da Sul-Americana. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação e, se a igualdade persistir, o campeão será conhecido nos pênaltis.