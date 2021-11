Athletico-PR tem três desfalques e um retorno para respirar no Brasileirão – Futebol Interior

Curitiba, PR, 05 (AFI) – Precisando de uma vitória para encerrar um jejum de seis jogos e respirar no Brasileirão, o Athletico-PR vai até Bragança Paulista neste domingo enfrentar o Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada.

A partida será uma prévia da final da Copa Sul-Americana, que acontece no próximo dia 20, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Antes, porém, o Furacão precisa conquistar alguns pontos para se distanciar da zona de rebaixamento. Neste momento, o time é o 14º colocado, com 35 pontos, a cinco do Z4.

Para o jogo deste domingo, porém, o técnico Alberto Valentim precisa superar desfalques importantes. O zagueiro Nicolás Hernández, o meia Terans e o atacante Renato Kayzer cumprem suspensão por receberem o terceiro amarelo no empate com o Flamengo, por 2 a 2.

Na defesa, Valentim vai escalar Zé Ivaldo, que retorna de suspensão automática. Já os substitutos de Terans e Renato Kayzer serão Jader e Bisolli, respectivamente.

Assim, a provável escalação rubronegra é: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão, Bissoli e Jader.