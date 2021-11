Athletico x Flamengo – Revanche após derrota na Copa do Brasil – Futebol Interior

Curitiba, PR, 01 (AFI) – Em menos de uma semana da dramática eliminação na Copa do Brasil em pleno Maracanã, o Flamengo reencontra o Athletico, nesta terça-feira, às 16h, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é tratada como uma nova decisão para os rubro-negros, pois pode vir a se tornar peça-chave na perseguição ao líder Atlético Mineiro.

O Flamengo vinha de excelente retrospecto para cima do Athletico até ser surpreendido por 3 a 0 no jogo de volta da Copa do Brasil. No entanto, a recuperação veio em grande estilo, ao bater o Atlético Mineiro, por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão, resultado que deixou o clube na terceira posição, com 49 pontos, apenas atrás do líder (59) e do Palmeiras (52), e aliviou a pressão em cima do técnico Renato Gaúcho.

A equipe paranaense tem 50% de aproveitamento em seu estádio, tendo realizado 14 partidas, com seis vitórias, três empates e cinco derrotas, um total de 21 pontos conquistados. No entanto, a fase é ruim dentro da competição, com 34 pontos, lutando contra o rebaixamento.

COMO VEM O MENGÃO?

Para o confronto, Renato Gaúcho viu a lista de desfalques aumentar com a lesão de Rodrigo Caio e a suspensão de Bruno Henrique. O defensor sentiu dores no joelho durante o aquecimento para o duelo contra o Atlético Mineiro, enquanto o atacante levou o terceiro amarelo ao retardar uma cobrança de falta nos minutos finais do primeiro tempo.

Flamengo e Athletico se enfrentam nesta terça-feira

Sem a dupla, o treinador deverá novamente escalar o Flamengo com Gustavo Henrique e Léo Pereira no sistema defensivo. No ataque, a primeira opção é Vitinho, formando assim um triângulo com Michael e Gabigol. David Luiz, Filipe Luis, Diego, Arrascaeta e Pedro seguem vetados e sequer foram relacionados.

E O FURACÃO?

Com a cabeça nas finais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Athletico tenta mudar a ficha para não correr risco de rebaixamento no Brasileirão. O time paranaense deve ter força máxima para enfrentar o Flamengo. A única rodada é o zagueiro Zé Ivaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A saída de Zé Ivaldo da equipe titular já era prevista com o retorno de Pedro Henrique, poupado do duelo diante do Santos. Além do defensor, retornam ao time o meia Léo Cittadini e o atacante Nikão. Já Christian e Pedro Rocha devem ficar como opções no banco de reservas. Ou seja, a mesma equipe que derrotou o Flamengo, por 3 a 0, na semifinal da Copa do Brasil.

Alberto Valentim realizou duas sessões de treinamentos, ambas no CAT Caju. O foco foi na recuperação física do elenco, mas com trabalhos voltados para aspectos técnicos e táticos.