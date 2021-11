Ativo no mercado, 4 de Julho vai montando elenco para 2022 – Futebol Interior

​Piripiri, PI, 23 (AFI) – Apesar da saída de Fernando Tonet, o 4 de Julho segue a formatação de seu elenco para a temporada de 2022. Segundo o clube, a pré-temporada começa em 13 de dezembro, sendo que o Piauiense inicia 15 de janeiro.

No estadual, o Gavião Colorado vai encarar Altos, Corisabbá, Fluminense-PI, Flamengo-PI, Oeirense, Parnahyba e River-PI. A Série D do Brasileiro começa em abril. O Colorado já anunciou vários jogadores para o estadual e para a Série D do Campeonato Brasileiro.

REFORÇOS

Entre eles: atacante Sorriso, 30 anos, ex- São Gonçalo-RJ, Rio Claro; Wellington Sabão, 30 anos, ex- São Gonçalo; Ricardo Sena, ex-Cabofriense; o zagueiro Leandro Amorim, ex-Altos; o meia e atacante Alan Fabrício, ex-Maracanã-CE ; o volante Cinelton; o atacante Pica-Pau, 26 anos, ex-Sport, Central.

O clube renovou com Alan Fabrício, lateral esquerdo; com Wilsinho, lateral-direito; o atacante João Pedro. Também ficam para 2022, o lateral-esquerdo Diguinho; o zagueiro Caio; os goleiros Jailson e Théo; assim como o zagueiro Marcondi e o volante Alemão; o atacante Wallace.

ELENCO

Goleiros – Jailson e Theo

Zagueiros – Caio, Leandro Amorim e Marcondi

Laterais – Wilsinho (d), Diguinho (e)

Volantes – Cinelton e Alemão;

Meias – Alan Fabrício e Ricardo Sena

Atacantes – Ítalo Pica-Pau, Wallace, João Pedro, Sorriso