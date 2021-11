Atlético-CE anuncia retorno de maior artilheiro da história do clube – Futebol Interior

Horizonte, CE, 2 (AFI) – O meia-atacante Olávio, maior artilheiro da história do Atlético-CE, e um dos maiores artilheiros da temporada no Brasil, está de volta ao clube. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Águia Precabuca. Olávio volta após período emprestado ao Volta Redonda-RJ. O atleta será um reforço de peso para a disputa da Taça Fares Lopes, que se inicia hoje para a Águia, que joga contra o Pacatuba.

O Atlético busca vaga na Copa do Brasil e para isso precisa ganhar a Fares Lopes. Até o momento, o clube tem confirmadas as participações em 2022 no Cearense e o Brasileirão Série C.

CARREIRA

Olávio, de 28 anos, fez 32 jogos pelo Atlético-CE em 2021, com 24 gols, todos no Campeonato Cearense, Pelo Voltaço fez 14 gols na Copa Rio e dez na Série C. Revelado no Icasa em 2011, o atacante tem passagens por Guarani de Juazeiro, Alecrim, Crato, Barbalho, Iguatu, Paraíba, Garany de Sobral, Juazeirense, Ferroviario, e Volta Redonda.