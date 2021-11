Atlético-CE inicia corrida por vaga na Copa do Brasil com derrota – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 3 (AFI) – A Taça Fares Lopes (que equivale à Copa Paulista), e dá uma vaga para o futebol cearense na Copa do Brasil de 2022, foi movimentada nesta semana (2), com uma partida no Estádio Moraisão, em Maranguape, onde o Pacatuba acabou vencendo o Atlético-CE pelo placar de 2 a 1, gols do artilheiro Olávio para Aguia Precabura, e Denilson e Rodrigo para o Pacatuba.

O torneio da Federação Cearense de Futebol teve ainda na primeira rodada, no dia 29 de outubro pelo grupo A: Crato 0x2 Caucaia (Lincoln e Paulinho para a Raposa Metropolitana), no estádio Inaldão Callou; e ainda Ceará “B” 0x1 Barbalha, no estádio Franzé Morais (gol de Romario para o Barbalha); pelo grupo B jogaram na mesma data, em Pacajus, no estádio João Ronaldo, Uniao 1×1 Guarany de Sobral (gols de João para o Guarany, e Erick Dias para o União).

PRÓXIMA RODADA

A segunda rodada marca esses jogos pelo grupo A neste dia 7 de novembro, desde 15h: Barbalha x Floresta, no estádio Inaldão, em Barbalha, e ainda Caucaia x Ceará “B”, no estádio Raimundo Oliveira, em Caucaia. A segunda rodada do grupo B marca esses jogos para dia 6 de novembro, todos 15h: Atletico-CE x União no estádio Domingão, em Horizonte; e ainda Icasa x Pacatuba, em Barbalha, no estádio Inaldão.