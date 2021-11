Atlético-CE vence e mais três jogos movimentaram a competição – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 8 (AFI) – Neste final de semana mais quatro jogos movimentaram a segunda rodada da Taça Fares Lopes, torneio da Federação Cearense que dá uma vaga do estado, para a Copa do Brasil de 2022. No sábado (6), a segunda rodada do grupo B teve dois jogos: Icasa 4 a 0 no Pacatuba, jogo no Mirandão, no Crato; e ainda em Horizonte, no Domingão, Atlético Cearense 3 a 1 no União. A rodada se completou domingo (7), com dois jogos do grupo A. Em Fortaleza no estádio Elizir Cabral, Caucaia 2 a 1 no Ceará “B”. Em Barbalha, no estádio Inaldão, o Barbalha fez 1 a 0 no Floresta.

Com esses resultados ficou assim a classificação: grupo A – 1º)Caucaia e Barbalha com 6 pontos; 3º) Floresta, Ceará “B” e Crato sem ponto ganho; grupo B – 1º) Icasa, Atlético-CE e Pacatuba, 3 pontos; 4º) Guarany de Sobral e União, 1 ponto. A terceira rodada do grupo A, tem essas partidas: dia 10, quarta-feira, 15h, Crato x Ceará “B” (Elizir Cabral, Fortaleza), e Floresta x Caucaia (Domingão, em Horizonte). E pelo grupo B, na mesma quarta-feira (10), às 15h, jogam: Guarany de Sobral x Icasa (Junco, Sobral), e União x Pacatuba (João Ronaldo, em Pacajus).

