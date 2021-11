Atlético-GO 0 x 0 Santos – Coitado de quem foi ao estádio! – Futebol Interior

Goiânia, GO, 13 (AFI) – Em jogo de muita entrega e pouca inspiração, Atlético-GO e Santos ficaram no empate sem gols na tarde deste sábado (13), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO), pela 32ª rodada do Brasileirão.

O resultado mantém os dois times distantes da zona de rebaixamento. O Santos chegou aos 39 pontos e manteve a vantagem de um sobre o Atlético-GO, que viu o jejum de vitórias aumentar para quatro partidas.

GRAMADO NÃO AJUDOU

A partida começou dez minutos atrasada por conta da condição do gramado devido a chuva que caia em Goiânia. Isso dificultou a vida dos dois times, que não conseguiam trocar passes. O jeito foi apostar nas bolas paradas.

O Atlético-GO teve uma boa oportunidade aos 37 minutos em falta sofrida por Marlon Freitas na entrada da área. André Luis cobrou falta rasteira e João Paulo defendeu sem dar rebote. A resposta do Santos veio quase no último lance, mas o desvio de Danilo Boza passou rente a trave.

DRAGÃO PRESSIONOU

Logo no começo do segundo tempo, o Atlético-GO teve uma boa oportunidade. André Luis finalizou e Kaiky, com João Paulo já batido, salvou em cima da linha. Aos 29, Ronald finalizou cruzado e a bola passou raspando a trave santista.

O Atlético-GO aumentou sua pressão, mas não conseguiu furar a boa marcação do Santos, que garantiu um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

PRÓXIMOS JOGOS

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, contra a rebaixada Chapecoense, às 19 horas, na Vila Belmiro, em Santos. No mesmo dia e horário, o Atlético-GO enfrenta o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Os jogos são válidos pela 33ª rodada.