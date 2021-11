Atlético-GO enfrenta o Flamengo para encostar no G6 do Brasileirão – Futebol Interior

Goiânia, GO, 04 (AFI) – O Atlético-GO nunca escondeu que o primeiro objetivo no Brasileirão é escapar do rebaixamento, mas a boa campanha realizada até aqui permitiu sonhar com voos maiores. É em busca disso que o time enfrenta o Flamengo, nesta sexta-feira, às 21h30, no Maracanã, em jogo atrasado da 19ª rodada.

Apesar da derrota para o Sport, por 2 a 0, fora de casa, o Atlético-GO está em situação confortável na tabela de classificação, em 11º lugar, com 37 pontos. A diferença para o G6 é a mesma do que para a zona de rebaixamento.

“É um jogo importantíssimo até para nós. A gente busca grandes coisas na competição. Penso que não temos que ficar no meio da tabela. Se der pra buscar, vamos buscar, sim, uma Libertadores. Então, esse jogo é importantíssimo para o Atlético-GO”, disse o volante Willian Maranhão, que volta de suspensão.

MUDANÇAS

Em relação ao time que enfrentou o Sport, em Recife, o técnico Eduardo Souza vai fazer mudanças. O esquema tático, inclusive, pode ser outro. Diante da força do adversário, o atacante Zé Roberto corre o risco de dar lugar para Willian Maranhão.

As alterações não param por aí. Eduardo Souza não vai poder contar com o lateral-direito Arnaldo e o atacante Ronald, que receberam o terceiro cartão amarelo contra o Sport. A tendência é que Dudu e João Paulo sejam os respectivos substitutos.

A provável escalação é: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Marlon Freitas, Willan Maranhão, Gabriel Baralhas (Zé Roberto) e João Paulo; André Luís e Janderson.