Atlético-MG reencontra Palmeiras para ficar mais perto do título; Fla tenta seguir na cola – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI) – Três jogos de rodadas distintas movimentam as disputas do Brasileirão na noite desta terça-feira (23). Embalado por quatro vitórias seguidas, o Atlético-MG reencontra o Palmeiras, em uma reedição das semifinais da Libertadores e tenta dar o troco para ficar cada vez mais perto do título.

Atualmente com 74 pontos, o Galo está há oito de vantagem do segundo colocado Flamengo, mas a missão não será fácil. Já que o Palmeiras, apesar de vir de três derrotas seguidas e estar com a cabeça na final da Libertadores, também vem na parte de cima da tabela, em terceiro com 58 pontos e ainda aumeja diminuir a distância para os líderes. Além disso, o time paulista joga em casa, já que a partida está marcada para às 21h30, no Allianz Parque.

Um pouco mais cedo, às 21h, o Flamengo também entra em campo em jogo atrasado da longingua segunda rodada e além de buscar a vitória, torcerá por uma derrota do Galo para diminuir a diferença. Com 66 pontos, o time Rubro-Negro encara o desesperado Grêmio, fora de casa, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. Apesar de estar embalado por duas vitórias seguidas, o time gaúcho ainda está na zona de rebaixamento, em 18º com 35 pontos.

Por fim, Atlético-GO e Juventude se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 17h, em um duelo direto contra a degola. As duas equipes são os primeiros times fora do Z4 e por isso, uma vitória neste momento é tão importante. O Dragão é 15º com 40 e o Ju vem logo abaixo em 16º com 39. O Bahia, primeiro time dentro da zona, tem 37.