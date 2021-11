Atlético-MG se aproxima do título e Grêmio ainda respira – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – Dois jogos abriram a 33ª rodada do Brasileirão nesta terça-feira. Atlético-MG e Grêmio aproveitaram que Athletico-PR e Red Bull Bragantino pouparam seus titulares para conquistarem os três pontos.

Furacão e Toro Loko entraram em campo com times reservas porque fazem no próximo sábado a final da Copa Sul-Americana, em Montevidéu, no Uruguai. Nenhum treinador quis correr o risco de perder alguma peça para a decisão.

Na Arena da Baixada, o Atlético-MG contou com gol isolado de Zaracho para ganhar do Athletico-PR, por 1 a 0, e dar mais um passo importante rumo ao título. O Galo ainda viu VAR anular o gol de Hulk no começo do segundo tempo.

A quarta vitória seguida fez o Atlético-MG chegar aos 71 pontos e abrir 11 de vantagem sobre o vice-líder Flamengo, que ainda joga na rodada. Já o Furacão estacionou nos 41 e está em 11º lugar, mas pode perder duas posições.

TÁ VIVO

Com um primeiro tempo perfeito, o Grêmio manteve vivo o sonho de permanecer na elite do Brasileirão ao golear o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, na Arena do Grêmio, que não recebeu torcedores porque o clube foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após invasão.

O Imortal deixou a penúltima colocação, mas, em 18º lugar, continua na zona de rebaixamento, com 32 pontos, quatro a menos que o Bahia, que ainda joga na rodada. Por outro lado, o Red Bull Bragantino estacionou nos 52 e tem a vaga no G4 ameaçada por Corinthians e Fortaleza.