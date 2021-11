Atlético-MG x América-MG – Mais um passo rumo ao título? – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 06 (AFI) – Buscando disparar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético desafia o América neste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 30ª rodada. O Coelho pensa apenas em se firmar na luta por uma vaga na Copa Libertadores da América.

O Atlético se recuperou da derrota para o Flamengo ao bater o Grêmio, por 2 a 1, em jogo adiado da 19ª rodada. Com isso, o Galo chegou na casa dos 62 pontos, ficando muito próximo do título nacional. O Flamengo, em segundo, tem 53.

Há três jogos sem perder, o América aparece com 38 pontos, ainda de olho em uma vaga na Libertadores. A zona de rebaixamento já ficou para trás, e, neste momento, não é mais uma realidade dentro do clube.

O América está incomodado com um tabu diante do rival. O Coelho não vence há cinco anos. O último triunfo foi em 2016, quando bateu o Atlético por 2 a 1, na partida de ida da decisão do Campeonato Mineiro.

COMO VEM O GALO?

Cuca terá praticamente força máxima diante do América. O treinador aguarda apenas a evolução de Jair, que sentiu um incômodo na coxa na última sexta-feira. Caso seja vetado, Tchê Tchê será escalado no setor. Vale lembrar que Jair já começou o duelo contra o Grêmio entre os suplentes.

Quem também não estará em campo é Nacho Fernández, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. De resto, o time alvinegro terá força máxima, incluindo, as ‘torres gêmeas’, formada por Hulk e Diego Costa.

“Momento bom, acho que estou vivendo um dos melhores momentos da carreira. Disputando títulos, isso coloca o jogador em evidencia. Nenhuma das equipes que eu passei, teve esse momento maravilhoso que o Galo está tendo. Quando vive isso, com finais, brigando para títulos, isso se caracteriza mais”, disse Allan.

OLHO NO COELHO!

O técnico Marquinhos Santos não tem desfalques por suspensão, no entanto, há uma dúvida em cima de Zárate. O atacante deixou o campo contra o Fortaleza reclamando de dores musculares, mas não deve ser problema para o clássico. O argentino ainda citou a importância da vitória para o América subir na tabela de classificação, além de quebrar um tabu de cinco anos. O último triunfo do América diante do rival foi no dia 1 de maio de 2016, quando venceu por 2 a 1, na partida de ida da decisão do estadual.

“Essa partida serve para seguirmos em um caminho importante, até um objetivo que será histórico para o clube. Não estamos pensando no que passou, estamos pensando em conseguir os três pontos para seguir no caminho que eu falei”, explicou Zárate.

Marquinhos Santos só não poderá contar com jogadores que já estavam no departamento médico. São eles: o lateral Eduardo, além dos atacantes Kawê e Berrío.