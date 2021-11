Ator baiano comemora papel em ‘Verdades Secretas 2’: ‘Grande visibilidade’

Um dos maiores sucessos da televisão brasileira, a novela “Verdades Secretas”, de Walcyr Carrasco, ganhou uma continuação ainda mais ousada e polêmica. Em meio aos grandes nomes da produção, está o do baiano Renan Motta, que dá vida à Hebert, um profissional de TI responsável por descobrir os esquemas secretos da agência de modelos. A segunda parte dos episódios de Verdades Secretas 2 foi lançada na quarta-feira (3) no Globoplay, apenas para assinantes.

Nascido em Salvador, onde residiu no bairro de Sussuarana, Renan mora no Rio de Janeiro desde 2018. No currículo, estão outras produções globais como a novela “Segundo Sol”. Agora ele comemora o retorno às telinhas e diz que recebeu o convite para Verdades Secretas 2 com muito entusiasmo.