Ator de ‘Verdades Secretas 2’ revela ter feito oração antes de gravar sexo gay

João Vitor Silva, ator que protagonizou cenas qeuntíssimas em Verdades Secretas 2, contou que ao gravar uma sequência de sexo gay com Benji (Rodrigo Pandolfo), chegou a fazer uma oração com a equipe nos bastidores.

A ideia do momento era reduzir as tensões. Ele orou com o colega de cena, o diretor e o preparador de elenco.