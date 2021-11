Atores de ‘Verdades Secretas 2’ são cotados para camarote do ‘BBB’; saiba quem

Falta pouco para começar o “Big Brother Brasil 22” e já começaram os rumores de possíveis participantes do camarote. De acordo com informações do “Observatório da TV”, cinco atores de “Verdades Secretas 2” estão cotados para participar do reality show.

Seriam eles: Ícaro Silva, Rodrigo Pandolfo, Erika Januza, Bruno Montaleone e Julia Byrro. Todos os nomes possuem destaque na segunda temporada da novela de Walcyr Carrasco e possuem atenção do público na web.

Apesar do burburinho, a TV Globo ainda não fechou contratos para o camarote do “BBB” e a seleção de participantes ainda está acontecendo. Vale lembrar que no próximo ano, Tadeu Schmidt estreará na posição de apresentador do reality.