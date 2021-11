Atualidades: Entenda o que são árvores solares

Uma árvore solar é uma estrutura semelhante a uma árvore que gera energia solar usando painéis fotovoltaicos (PV).

Ela emprega princípios de biomimética , usando um sistema natural – neste caso, a forma de uma árvore – para ajudar a resolver um desafio global urgente: substituir fontes de energia que emitem gases de efeito estufa como carvão, petróleo e gás por energia renovável.

Essas instalações que chamam a atenção geralmente têm uma base resistente de metal, plástico ou pedra que se estende para cima e para fora em “galhos” nos quais os painéis solares são montados. Além dessa estrutura básica, há uma grande diversidade no projeto de unidades de árvores, refletindo respostas inovadoras a ambientes, climas e necessidades locais de energia específicos.

Como funciona uma árvore solar?

As “folhas” fotovoltaicas da árvore solar absorvem a luz do sol, convertendo-a em eletricidade que é conduzida através do pilar central em forma de tronco da estrutura para uma bateria interna. Muitos designs apresentam painéis giratórios que podem se mover ao longo do dia para capturar a maior quantidade de luz solar.



Embora a maioria das árvores solares não gerem uma quantidade de energia comparável a um sistema solar de telhado, alguns projetos são surpreendentemente poderosos.

Impactos ambientais

As árvores solares são unidades utilitárias autônomas de geração de energia que ajudam a fornecer energia a residências, empresas e serviços públicos, como iluminação e carregamento de dispositivos eletrônicos.

Mas o potencial de geração de energia das árvores solares é relativamente limitado, e seu objetivo principal é aumentar a consciência pública sobre a energia renovável, fazendo com que as pessoas percebam e interajam com a energia solar de novas maneiras.

Em comparação com outros tipos de instalações de painéis solares montados no solo, as árvores solares não requerem muita terra. Eles tornam a geração de energia solar possível em áreas com escassez de terra que não podem suportar vastas matrizes de dossel solar, bem como locais que não possuem espaço suficiente no telhado para os painéis.

Além disso, as árvores solares criam sombra para ajudar a neutralizar o efeito da ilha de calor urbana e fornecer abrigo em climas inclementes, como tempestades e ondas de calor, criando maior resiliência urbana em face das mudanças climáticas. Eles também melhoram os espaços públicos e as comodidades, fornecendo estações de recarga, iluminando as ruas e contribuindo com eletricidade limpa para residências ou instalações comerciais.

No momento, as árvores solares não são projetadas como projetos solares em grande escala, o que limita sua capacidade de contribuir para a transição energética de baixo carbono. Ainda assim, seus designs marcantes e variados chamam a atenção. Isso torna as árvores solares eficazes para mostrar e, assim, educar as pessoas sobre a energia solar, ou promover o compromisso de uma empresa ou organização com a energia renovável.