Autor de ‘Faraó’ aciona Robyssão na Justiça por plágio; entenda

Não tem um baiano que nunca tenha ouvido os primeiros versos do refrão de ‘Faraó – Divindade do Egito’, música da década de 1980 do compositor Luciano Gomes, e não tenha cantado junto. Atualmente, é difícil achar também quem nunca tenha ouvido Robyssão, cantor de pagode baiano, cantar ‘Ela só quer ir no chão’. Pois esses dois sucessos foram parar na Justiça. Isso porque Luciano acionou Robyssão na Justiça por plágio.