Autores de ‘Coração Cachorro’ cedem 20% da autoria para James Blunt

O hit ‘Coração Cachorro’ agora também pertence a James Blunt! Isso porque os compositores da canção acordaram de forma amigável que 20% da autoria da música será do cantor inglês, devido a melodia de ‘Same Mistake’ no refrão do forró. Vale lembrar que a canção foi gravada por Ávine Vinny e Matheus Fernandes.