Auxílio Brasil: beneficiários enfrentam longas filas em busca recadastramento

De acordo com o G1 Bahia, as filas desta sexta (12) começaram a se formar na última quinta (11) próximo a sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), que fica no bairro do Comércio.

Segundo a gestão, grande parte dos beneficiários que têm procurado o atendimento já estão com o cadastro atualizado e não precisam buscar os postos. No entanto, com a extinção do Bolsa Família e a implementação do Auxílio Brasil, as pessoas estão preocupadas com o recebimento do benefício e têm buscado as unidades para se garantir com antecedência.