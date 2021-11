Auxílio Brasil bloqueado? Veja como tentar resolver a situação

O Governo Federal começou ainda nesta última semana os pagamentos do seu mais novo Auxílio Brasil. Neste primeiro momento, no entanto, o projeto ainda não está em sua versão turbinada. Pelo menos de acordo com o Ministério da Cidadania, apenas cerca de 14 milhões estão recebendo o benefício.

Como o programa ainda é muito novo, todos ainda estão aprendendo a lidar com ele. E algumas pessoas estão dizendo que não sabem o que fazer ao ver uma mensagem de bloqueio do benefício ao fazer a consulta dos pagamentos. Mas calma. Na maioria das vezes é possível resolver isso rapidamente.

De acordo com relatos de usuários, algumas pessoas estão recebendo mensagens afirmando que o Auxílio Brasil está bloqueado. Quando isso acontece, é preciso levar em consideração o fato de que isso pode se tratar de um erro de sistema. Então pode ser que a sua conta não esteja realmente bloqueada.

Uma dica é procurar o dinheiro do recebimento deste valor de novembro em todas os lugares possíveis. Sabe aquela conta antiga da Caixa que você não usa há um bom tempo? Pode ser que o montante esteja por lá. Sabe o Caixa Tem? Pode ser também que a quantia tenha caído apenas por lá.

Neste primeiro momento, muitas pessoas estão descobrindo que o bloqueio não está acontecendo de fato. Basta procurar com mais cuidado por todas as suas contas. Também vale dar uma olhada no que dizem os apps oficiais de consulta do Auxílio Brasil, que são o Auxílio Brasil Caixa e o próprio Caixa Tem.



Você Pode Gostar Também:

Procurei tudo e não achei. O que fazer?

Procurou em todas as contas, ligou para telefones oficiais, consultou os apps e percebeu que todos eles falam em bloqueio? Aí sim é a hora de buscar ajuda. E aí preciso procurar um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

É preciso deixar claro que essa é uma questão que envolve o seu município. Então antes de sair de casa, é importante entrar em contato com a sua Prefeitura para saber como está o atendimento presencial na cidade.

Chegando ao CRAS ou ao Centro do Cadúnico, o usuário vai poder descobrir o que de fato aconteceu com a sua conta e se vai ser possível ou não recuperar os pagamentos. Essa é uma situação que só se resolve presencialmente.

Alguns não recebem Auxílio Brasil mesmo

Mas é preciso separar bloqueios de outros tipos de problemas. É preciso deixar claro que esse primeiro pagamento do Auxílio Brasil está indo apenas para as pessoas que estavam no Bolsa Família até o último mês de outubro.

Isso quer dizer, portanto, que quem não estava no projeto anterior até outubro, não está recebendo o Auxílio Brasil agora. E aí não adianta procurar app, CRAS ou contas. O dinheiro não vai estar lá mesmo. É a regra.

A intenção do Governo Federal é aumentar o número de beneficiários do programa já a partir deste próximo mês de dezembro. Mas aí vai depender da aprovação da PEC dos Precatórios, que segue em tramitação no Senado Federal.