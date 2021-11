Auxílio Brasil de R$400 e atualização cadastral no Cadúnico 2021/2022

Estamos a dias do início dos pagamentos do Auxílio Brasil. Para quem ainda não sabe, esse é o programa que deverá substituir o Bolsa Família do Governo Federal. Por isso, muita gente está preocupada em relação ao processo de atualização do Cadúnico. Afinal, quem precisa fazer isso?

Pelas regras gerais do Cadúnico, todas as pessoas que estão nesta lista precisam atualizar essas informações pelo menos uma vez a cada dois anos. No caso de quem já recebe o Bolsa Família, a atualização precisa acontecer pelo menos uma vez por ano. Mas a dica mais clara é fazer esse processo sempre que acontecer uma mudança na composição da família.

Então alguém morreu? Atualiza. Alguém nasceu? Atualiza. Alguém se mudou? Atualiza também. Todas essas informações são importantes e precisam constar nas atualizações do Cadúnico. Caso contrário, os cidadãos podem acabar perdendo o direito de receber benefícios. E aqui não estamos falando apenas do Auxílio Brasil.

Só que muita gente tem dúvidas sobre o que seria família nesta situação. Imagine, por exemplo, que uma prima distante veio morar em casa, ou ainda que um amigo do filho passou a viver na mesma residência. Em todas essas situações, é preciso atualizar o Cadúnico da mesma forma.



É que para o aparato social, família é todo o grupo que vive debaixo do mesmo teto. Não importa, portanto, se estamos falando de um parente de sangue ou não. Até mesmo um casal que decide morar junto sem se casar oficialmente, precisa deixar isso claro na atualização do Cadúnico. Pelo menos é o que as regras dizem.

Por que é importante atualizar

Diretores sociais de todo o país lembram que essa atualização do sistema é algo muito importante. E isso é um fato não apenas agora, às vésperas do lançamento do Auxílio Brasil. É que esse cadastro é a porta de entrada para vários programas sociais.

Para se ter uma ideia, boa parte dos usuários do Auxílio Emergencial só conseguiram receber esse dinheiro por causa do Cadúnico. Esse cadastro também é fundamental nos pagamentos do Bolsa Família.

E mesmo programas que não são do Governo Federal costumam usar os dados do Cadúnico. Até aqui, vários estados estão pagando os seus auxílios regionais com base nessas informações. Por isso, é muito importante atualizar essa lista.

Auxílio Brasil

O plano do Governo Federal é começar os pagamentos do Auxílio Brasil já neste mês de novembro. De acordo com o Presidente Jair Bolsonaro, o projeto vai pagar mensalidades de R$ 400, no mínimo, para cerca de 17 milhões de pessoas.

São brasileiros que irão se encontrar em situação de vulnerabilidade social. A ideia é fazer os pagamentos para aquelas pessoas que estão em situação de extrema-pobreza ou mesmo de pobreza desde que tenham gestantes ou mesmo menores de 21 anos em casa.

O Governo Federal ainda não definiu qual vai ser o ponto de corte para definir quando uma família está em situação de pobreza ou de extrema-pobreza. De qualquer forma, eles afirmam que deverão falar sobre isso nos próximos dias.