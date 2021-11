Auxílio Brasil de R$400: veja o calendário completo das duas primeiras parcelas

Após muitas incertezas, o Auxílio Brasil finalmente sairá do papel. O novo programa social que substituirá o Bolsa Família já tem data para começar. Segundo informações, a primeira parcela do projeto será repassada a partir do dia 17 de novembro.

O Governo Federal define o Auxílio Brasil como uma versão turbinada do Bolsa Família. Isso porque, o novo programa deve atender uma quantidade maior de pessoas, incluindo as 14,6 milhões de famílias contempladas atualmente.

Além disso, conforme as declarações do presidente Jair Bolsonaro, a mensalidade será de R$ 400. Vale ressaltar que para participar do novo projeto é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico).

O Auxílio Brasil também deve utilizar o mesmo padrão de pagamentos do Bolsa Família. Ou seja, considerando os dez últimos dias úteis de cada mês e o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) para repassar o benefício. Confira o calendário de 2021 a seguir:



Final do NIS Novembro Dezembro 1 17/nov 10/dez 2 18/nov 13/dez 3 19/nov 14/dez 4 22/nov 15/dez 5 23/nov 16/dez 6 24/nov 17/dez 7 25/nov 20/dez 8 26/nov 21/dez 9 29/nov 22/dez 0 30/nov 23/dez

Onde receberei o benefício do Auxílio Brasil?

Considerando o atual meio de pagamentos do Bolsa Família, é possível que o Governo Federal continue utilizando as contas poupanças sociais digitais abertas pelo Caixa Tem. A Caixa Econômica Federal já havia mencionado que a intenção era manter as contas ativadas.

Com a utilização das contas do Caixa Tem, os beneficiários do Auxílio Brasil poderão usar os serviços oferecidos pela plataforma. Dentre eles: pagamentos de contas boletos, recarga do celular, transferências via TED, DOC, PIX, usar o cartão de débito virtual, entre outros.

Vale ressaltar que neste mês o Governo Federal repassará por meio do novo programa uma quantia de R$ 230, aproximadamente. O valor é resultado da adição de 20% sobre a parcela média do Bolsa Família. A expectativa é que em dezembro os contemplados recebam os prometidos R$ 400.