Auxílio Brasil: pagamentos começam HOJE

Começou hoje, 17 de novembro, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil – o benefício é uma reformulação do Bolsa Família. Neste mês, o benefício deve ser inferir a R$ 250 e a promessa de chegar a R$ 400 ficará para dezembro.

O calendário prevê que apenas beneficiários do Bolsa Família devem receber e é possível conferir a data por meio do Número de Identificação Social (NIS). A ideia é que novos programas também sejam incluídos – você pode conferir todos eles clicando aqui.

Para o auxílio de R$ 400 virar realidade, é preciso que PEC dos Precatórios seja aprovada ainda este ano, se isso não acontecer, o governo terá que ter um plano B.

Tem dúvidas sobre seus direitos ao benefício? Ligue para Caixa, conforme números abaixo.

Telefone Caixa



Disque 0800 426 02 07

Escolha a opção 3 (Auxílio Brasil e demais programas)

Escolha a opção 4 (para saber se você foi incluído)

Informe o número do CPF ou do NIS

Quem vai receber o novo benefício social?

Incialmente só irá receber o novo benefício social aquelas pessoas que já recebiam o Bolsa Família, isso no mês de novembro. Já no mês de dezembro, é esperado que outras pessoas sejam incluídas no benefício.

As pessoas precisam estar inscritas no CadÚnico para receber os valores e ter o cadastro atualizado em pelo menos dois anos.

Famílias com dados que apresentam divergências não poderão receber, é possível acompanhar sua situação no aplicativo Meu CadÚnico. No caso de dúvidas vá até um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou postos de atendimento do CadÚnico ou Bolsa Família.

Se possível, chegue cedo, os locais podem estar com filas, principalmente porque muitas pessoas ainda tem dúvidas. Encontre os endereços no Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS).

Renda máxima para receber

Outro requisito para receber o novo benefício social – chamado de Auxílio Brasil é estar na faixa de pobreza ( renda por pessoas de R$ 100,01 e R$ 200) ou então extrema pobreza (renda por pessoa) de até R$ 100. gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos. Importante: as famílias em situação de pobreza só podem receber se houver gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos na composição familiar.

Para calcular a renda por pessoa, basta somar todos os valores recebidos no mês e dividir por número de pessoas. Veja um exemplo:

Uma casal que recebe cada um R$ 200 mês e com dois filhos menores de 21 anos;

Rendo total família (R$ 400) / integrantes da família (4) = R$ 100 por pessoa;

Desta forma, este casal teria direito e poderia receber juntos, no máximo, até R$ 800 mês para sustentar toda a família e ainda conseguir a ajuda financeira do governo.

Calendário do Auxílio Brasil

Final do NIS // Novembro // Dezembro

1 // 17/nov // 10/dez

2 // 18/nov // 13/dez

3 // 19/nov // 14/dez

4 // 22/nov // 15/dez

5 // 23/nov // 16/dez

6 // 24/nov // 17/dez

7 // 25/nov // 20/dez

8 // 26/nov // 21/dez

9 // 29/nov // 22/dez

0 // 30/nov // 23/dez