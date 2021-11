Auxílio Brasil para quem não tem Bolsa Família ainda não é confirmado

Os pagamentos do Auxílio Brasil devem começar já nesta quarta-feira (17). Mas até agora ainda há uma série de definições sobre o projeto. Uma delas gira em torno das pessoas que não estão dentro do Bolsa Família. Afinal, o que vai acontecer com esses cidadãos. O próprio Palácio do Planalto ainda não tem essa resposta.

Há duas possibilidades. A primeira gira em torno da aprovação da PEC dos Precatórios. Se isso acontecer, então o Governo Federal vai ter mais espaço para aumentar a quantidade de usuários do Auxílio Brasil. E aí o número de beneficiários poderá subir dos atuais 14,6 milhões para cerca de 17 milhões de brasileiros.

Mesmo que isso aconteça, sabe-se que não vai dar para atender todo mundo que ficou órfão do Auxílio Emergencial. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, cerca de 25 milhões de pessoas irão precisar desses auxílios. Acontece, no entanto, que o Governo só deverá abrir cerca de 2,5 milhões de vagas em dezembro.

O outro cenário é o de não aprovação da PEC dos Precatórios. Aí a situação fica ainda um pouco mais difícil. É que o de acordo com membros do Palácio do Planalto, nesse cenário não vai dar para aumentar nem mesmo essas 2,5 milhões de novas vagas. Ficaria, portanto, tudo com está.



Nas redes sociais, muitos usuários estão tentando fazer pressão para que o Governo prorrogue o Auxílio Emergencial por mais algum tempo. Essa seria, portanto, uma maneira de tentar ajudar essas pessoas que perderam o programa, mas que também não irão conseguir entrar no novo Bolsa Família.

Promessa de novo projeto

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o fim do Auxílio Emergencial vai acabar com o benefício de cerca de 25 milhões de brasileiros que precisam de ajuda neste momento.

Ainda de acordo com Roma, o Governo Federal iria encontrar uma maneira de ajudar essas pessoas nos próximos dias. Só que de uns meses para cá, nada foi anunciado neste sentido. Então esses brasileiros seguem na indefinição.

Até mesmo as discussões em torno da prorrogação do Auxílio Emergencial esfriaram nos últimos meses. Neste momento, não se sabe exatamente o que vai acontecer com essas pessoas que perderam as suas ajudas.

Auxílio Brasil

O plano A do Governo Federal segue o mesmo. Eles querem começar os pagamentos do Auxílio Brasil já nesta quarta-feira (17). Mesmo sem a aprovação da PEC dos Precatórios, vai ser possível fazer esses repasses.

Neste primeiro momento, no entanto, o valor não será turbinado. Isso quer dizer portanto que os usuários do programa não receberão aquele valor mínimo de R$ 400 prometido pelo Governo Federal. A média agora vai ser de R$ 217. É o que se sabe.

Isso só vai mudar a partir da aprovação da PEC dos Precatórios em dois turnos no Senado Federal. Como ainda não se sabe quando isso vai acontecer, então não dá para confirmar ainda se vai existir mesmo um aumento no Auxílio Brasil. Agora é aguardar para ver o que vai acontecer.