Auxílio emergencial 2021: CAIXA volta a pagar até R$375 mais uma vez

De acordo com o calendário disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em agosto podem sacar a partir de hoje, sexta-feira (12), a sétima parcela do Auxílio Emergencial.

Até o momento, essa rodada tem sido considerada a última parcela do benefício criado durante a pandemia de Covid-19.

A Caixa finalizou o pagamento da sétima parcela para todos os beneficiários no dia 31 de outubro. Desse modo, é possível fazer movimentações por meio do App Caixa Tem.

No aplicativo da Caixa os trabalhadores podem realizar pagamentos de contas como água, luz, telefone e gás. Além disso, os beneficiários podem fazer compras online com o cartão virtual gerado no aplicativo ou QR Code.

Veja as datas de pagamento e liberação de saque



Você Pode Gostar Também:

No mês de novembro a Caixa deve concluir o pagamento da sétima parcela do Auxílio Emergencial para o público geral. É importante lembrar que esses beneficiários possuem duas datas de pagamento. Na primeira data o pagamento é creditado na conta poupança social, onde é possível realizar transações online. Já a segunda data diz respeito ao momento em que pode ser feito o saque em espécie dos recursos. Confira o calendário de pagamento:

Nascidos em: Data de pagamento: Data de saque: Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 31/10 19/11

Nessa rodada do Auxílio Emergencial, famílias formadas por uma única pessoa recebem R$ 150, famílias chefiadas por mães sem cônjuge recebem R$ 375 e as demais famílias recebem R$ 250. A Caixa informa que os recursos precisam ser movimentados em até 120 dias (seja no aplicativo ou saque).

Para receber a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021, os beneficiários precisam ter se cadastrado no programa em 2020, ou seja, nesse ano não houve a possibilidade de realizar novos cadastros. Além disso, a análise realizada pelo Dataprev nesse ano foi mais rigorosa do que a realizada no ano anterior.

Só receberam a prorrogação do benefício famílias com renda mensal per capita inferior a meio salário mínimo. Segundo o governo federal, para receber o benefício a renda familiar também não poderia ultrapassar três salários mínimos.

Governo prefere prorrogar o Auxílio Emergencial

A intenção inicial do governo federal era concluir o pagamento do Auxílio Emergencial no mês de novembro de 2021. Contudo, parte do governo Bolsonaro acredita que uma nova prorrogação do Auxílio Emergencial seja mais interessante para a população brasileira do que a implementação do Auxilio Brasil.

A ideia é que com uma prorrogação, os 39 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial continuem recebendo a ajuda financeira do governo por mais um tempo e não somente os 14,6 milhões de cidadãos que farão parte do Auxilio Brasil.