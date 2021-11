Auxílio Emergencial 2021: ciclo de saques chega ao último grupo. Confira a data final da 7ª parcela do benefício!

Como é de amplo conhecimento, o Auxílio Emergencial 2021 está em vias de acabar, visto que a economia está em retomada, ainda que lentamente. Dessa forma, o benefício chegou até os nascidos em dezembro, sendo que esse grupo que pode sacar os valores.

Os depósitos para a movimentação online (aplicativo Caixa Tem) decorreram no mês de outubro, conforme divulgado oficialmente. Além disso, o Auxílio Brasil foi anunciado oficialmente, caso seja de seu interesse, clique no destaque e conheça alguns pontos importantes sobre o benefício que está sendo chamado de ‘Novo Bolsa Família“.

Auxílio Emergencial 2021: ciclo de saques chega ao último grupo

Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente ao pagamento da parcela 7 do benefício, considerando as duas modalidades.

7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 (Ciclo online – encerrado)



Você Pode Gostar Também:

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: janeiro / 20 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: fevereiro / 21 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: março / 22 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: abril / 23 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: maio / 23 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: junho / 26 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: julho / 27 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: agosto / 28 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: setembro / 29 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: outubro / 30 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: novembro / 30 de outubro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: dezembro / 31 de outubro.

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 (ciclo físico – saques em andamento)

Saque em espécie – disponibilidade física do valor

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: janeiro / 1º de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: fevereiro / 3 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: março / 4 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: abril / 5 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: maio / 9 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: junho / 10 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: julho / 11 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: agosto / 12 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: setembro / 16 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: outubro / 17 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: novembro / 18 de novembro;

Mês ref. ao nascimento do cidadão beneficiário e data de pgto. da parcela 7 do auxílio emergencial: dezembro / 19 de novembro.