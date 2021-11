Como é de amplo conhecimento, o Auxílio Emergencial 2021 está no ciclo final da parcela 7. Confira o calendário oficial do benefício!

Como é de amplo conhecimento, o Auxílio Emergencial 2021 foi prorrogado devido a instabilidade econômica oriunda da pandemia causada pelo novo coronavírus.

No entanto, essa prorrogação diz respeito ao acréscimo de 3 parcelas, sendo as parcelas 5, 6 e 7. No entanto, devido ao retorno das atividades econômicas, o Auxílio Emergencial 2021 está chegando ao final, visto que, conforme falamos anteriormente, se trata de uma renda criada para amparar a população mediante a crise financeira, que foi agravada durante o período de pandemia causada pelo novo coronavírus, estando no ciclo final da 7ª parcela.

Auxílio Emergencial 2021: ciclo final da 7ª parcela

No entanto, o Governo federal anunciou um novo projeto assistencial, o Auxílio Brasil. Clique no destaque, caso queira saber mais sobre o novo benefício. Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente ao pagamento da parcela 7, considerando que o ciclo online foi encerrado.

7ª parcela do Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 (Ciclo online – encerrado)



Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: janeiro / 20 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: fevereiro / 21 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: março / 22 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: abril / 23 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: maio / 23 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: junho / 26 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: julho / 27 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: agosto / 28 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: setembro / 29 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: outubro / 30 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: novembro / 30 de outubro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: dezembro / 31 de outubro

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 (ciclo físico – saques em andamento)

Saque em espécie – disponibilidade física do valor

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: janeiro / 1º de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: fevereiro / 3 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: março / 4 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: abril / 5 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: maio / 9 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: junho / 10 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: julho / 11 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: agosto / 12 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: setembro / 16 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: outubro / 17 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: novembro / 18 de novembro

Beneficiários nascidos no mês citado e data da disponibilidade do pagamento: dezembro / 19 de novembro