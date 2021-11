Os nascidos em janeiro recebem o Auxílio Emergencial 2021, no que diz respeito aos saques do valor do benefício. Confira o calendário oficial!

Como é de conhecimento público, o ciclo online da parcela 7 do Auxílio Emergencial 2021 está encerrado. Sendo assim, os nascidos em janeiro recebem o Auxílio Emergencial 2021, no que diz respeito aos saques do valor do benefício.

Confira alguns pontos importantes sobre o Auxílio Brasil, o novo programa anunciado pelo Governo Federal.

Auxílio Emergencial 2021: começa o ciclo de saques da parcela 7 do benefício



Confira o calendário do benefício referente aos pagamentos da parcela 7 do auxílio e não perca as datas oficiais.

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 (Ciclo online – encerrado)

movimentação online – via app Caixa Tem

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: janeiro / 20 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: fevereiro / 21 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: março / 22 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: abril / 23 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: maio / 23 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: junho / 26 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: julho / 27 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: agosto / 28 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: setembro / 29 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: outubro / 30 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: novembro / 30 de outubro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: dezembro / 31 de outubro

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 (ciclo físico – saques em andamento)

Saque em espécie – disponibilidade física do valor

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: janeiro / 1º de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: fevereiro / 3 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: março / 4 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: abril / 5 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: maio / 9 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: junho / 10 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: julho / 11 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: agosto / 12 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: setembro / 16 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: outubro / 17 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: novembro / 18 de novembro

Cidadão beneficiário (mês de nascimento) / data prevista para o pagto.: dezembro / 19 de novembro

O auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República é um benefício para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais vulnerável durante a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus), já que muitas atividades econômicas foram gravemente afetadas pela crise, de acordo com o Ministério da Cidadania.