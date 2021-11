Auxílio Emergencial 2021: confira os próximos saques da parcela 7

O Auxílio Emergencial 2021 está em vias de sua finalização, chegando até os nascidos em novembro que podem sacar os valores.

Visto que os depósitos para a movimentação online (aplicativo Caixa Tem) fdecorreram no mês de outubro. Além disso, o Auxílio Brasil foi anunciado oficialmente, caso seja de seu interesse, clique no destaque e conheça alguns pontos importantes.

Confira o calendário do Auxílio Emergencial 2021 referente ao pagamento da parcela 7 do benefício, considerando as duas modalidades.

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: janeiro / 20 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: fevereiro / 21 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: março / 22 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: abril / 23 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: maio / 23 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: junho / 26 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: julho / 27 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: agosto / 28 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: setembro / 29 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: outubro / 30 de outubro;

Beneficiário nascido no mês citado e data do pagamento oficial do benefício: novembro / 30 de outubro;