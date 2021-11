Auxílio Emergencial ainda pode passar por uma prorrogação?

O Auxílio Emergencial do Governo Federal chegou oficialmente ao fim no último dia 31 de outubro. Durante esta semana, a Caixa Econômica Federal está fazendo a liberação dos últimos saques. De qualquer forma, não se tratam de novos pagamentos, então dá para dizer que o projeto acabou há alguns dias.

Neste momento, muita gente está se perguntando se o programa vai continuar. Nessa situação estão em torno de 35 milhões de brasileiros que estavam recebendo mensalmente valores que variaram entre R$ 150 e R$ 375 a depender do público que estava recebendo o benefício em questão.

Dentro do Governo Federal, a ideia de manter o auxílio emergencial por mais meses voltou ao radar. Só que isso só aconteceria no caso de a PEC dos Precatórios não passar pelo Congresso Nacional. Caso o documento não seja aprovado, o Planalto não conseguiria pagar o aumento do novo Bolsa Família, e como forma de compensar isso, eles poderiam prorrogar o Auxílio Emergencial.

O que se sabe até agora é que na madrugada da última quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a PEC em primeiro turno. Com isso, as chances de uma prorrogação do Auxílio Emergencial diminuíram. Acontece, no entanto, que os parlamentares ainda precisam votar o segundo turno, e o cenário segue muito acirrado. Tudo pode acontecer.



De acordo com informações do jornalista Valdo Cruz, da GloboNews, uma ala do Governo Federal está torcendo para que a PEC não passe. Assim, eles poderiam manter o Auxílio Emergencial por mais tempo. Como esse benefício atende mais gente, então eles entendem que isso poderia ser melhor para o Presidente Jair Bolsonaro quando se olha para as eleições de 2022.

Discurso

Ainda de acordo com a coluna do jornalista Valdo Cruz, o Governo Federal já teria inclusive um discurso caso isso aconteça de fato. A ideia é dizer que a culpa pelo possível não aumento do Auxílio Brasil foi dos deputados que votaram contra a PEC dos Precatórios.

O próprio Presidente Jair Bolsonaro ensaiou esse discurso em entrevista nesta quinta-feira (4). “Ontem, mais de 100 deputados votaram contra os pobres. Por birra, por ser eu o Presidente. Não querem ajudar os pobres, nunca vi isso”, disse ele.

Uma ala do Governo Federal avalia que uma possível derrota da PEC dos Precatórios poderia não ser algo tão ruim. Isso porque eles poderiam esticar o Auxílio Emergencial atendendo mais gente até depois das eleições deste ano.

Auxílio Brasil

De qualquer forma, o plano A do Governo Federal segue sendo o pagamento do Auxílio Brasil. Pelo menos esse é o desejo do Ministério da Economia, que segue sendo comandado pelo Ministro Paulo Guedes.

Em entrevista no início desta semana, ele disse que está confiante que o Congresso Nacional vai aprovar não só a PEC dos Precatórios, como também a Reforma do Imposto de Renda. Pelo menos essa é a ideia até aqui.

O prazo, contudo, está próximo de chegar ao fim. Como dito, os primeiros pagamentos do Auxílio Brasil começam dentro de mais alguns dias. Mas mesmo assim, muita gente ainda não se vai poder entrar e quanto poderia receber.