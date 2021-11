Auxílio emergencial: liberações voltam nesta sexta-feira

O auxílio emergencial 2021 vai voltar com o calendário de liberações de saques nesta sexta-feira, 19 de novembro. As parcelas, liberadas para saques, podem variar de acordo com as características de cada família, sendo que:

R$ 150 para pessoas que moram sozinhas;

R$ 250 para família de mais um integrante;

R$ 375 para famílias de mais de um integrante e com mãe chefe de família.

A sétima parcela do auxílio emergencial 2021 e até agora última confirmada terminou de ser paga dia 31 de outubro, o calendário oficial não prevê a 8ª parcela para este ano.

É prevista uma nova prorrogação do Auxílio?

Não, a extensão do calendário do auxílio emergencial 2021 já foi encerrada. A última prorrogação do benefício social anunciada oficialmente foi a 5ª, 6ª e 7ª parcela. Ou seja, se nada for feito, está é a última parcela da renda extra para as famílias em vulnerabilidade social.



Você Pode Gostar Também:

Uma das opções era prorrogar até 2022, mas com valores que iam diminuindo em cada ciclo, porém isso não foi confirmado. Apenas NESTA hipótese a medida é defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

O que governo federal pretende fazer é iniciar os pagamentos do Auxílio Brasil – uma reformulação do Bolsa Família – veja aqui.

Para acompanhar os novos programas previstos no Auxílio Brasil – clique aqui.

O governo precisa correr contra o tempo, já que em ano eleitoral, como em 2022, é proibido o lançamento de benefícios como o Auxílio Brasil.

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial 2021

Os pagamentos, como já dito, foram iniciados no dia 20 de outubro, e seguiram até 31 de outubro. Já as liberações de saques acontecem entre os dias 1º de novembro e 19 de novembro. Ou seja, nesta sexta acontece o último pagamento do benefício.

Novos pagamentos do benefício foram descartados pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, apenas NESTA situação deve haver um novo calendário do auxílio emergencial 2021.

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro