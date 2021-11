Auxílio emergencial volta com pagamentos de até R$375 nesta semana

O calendário de pagamentos da 7ª parcela do auxílio emergencial segue em vigor. Os recursos são depositados nas contas poupanças sociais digitais da Caixa Tem. Em específico, os segurados do Bolsa Família já puderam sacar o benefício imediatamente após ao crédito.

O calendário para este grupo segue a regulamentação tradicional do programa social, em que considera os dez últimos dias úteis de cada mês para a realização dos pagamentos. Desta forma, a distribuição ocorre a cada dia de acordo com o dígito final do NIS.

O Auxílio Emergencial foi lançado em 2020 devido a pandemia decorrente da Covid-19. Na ocasião, o Governo Federal atendeu a população vulnerável brasileira com parcelas de R$ 600 e R$ 1.200 para as mães solteiras chefes de família. Após cinco meses da concessão, o Governo passou a liberar mensalidade de R$ 300 para o público geral e R$ 600 para as famílias monoparentais.

Neste ano, o programa teve alguns ajustes que reduziu a quantidade de pessoas beneficiadas e o valor repassado mensalmente. Atualmente o Ministério da Cidadania disponibiliza R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 250 para famílias com duas ou mais pessoas e, R$ 375 para famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras.

Requisitos para receber o benefício



Segundo a regulamentação do programa este ano, podem receber o benefício:

Pessoas cuja renda bruta familiar seja de até três salário mínimos (R$ 3.300 atualmente), desde que a renda per capita mensal seja igual ou inferior a meio salário mínimo (R$ 550);

Beneficiário do Bolsa Família, desde que o benefício tenho o valor mais vantajoso; e

Pessoas que receberam o Auxílio Emergencial em 2020.

Os pagamentos são depositados no Caixa Tem, aplicativo que oferece uma série de serviços para serem utilizados com o valor do auxílio. Por meio dele o contemplado pode pagar boletos e contas, fazer compras online com o cartão de débito virtual, recarregar o celular, fazer compras presenciais com leitura de QR Code, entre outras possibilidades.

Pagamentos desta semana

No mês de novembro a Caixa deve concluir o pagamento da sétima parcela do Auxílio Emergencial para o público geral. É importante lembrar que esses beneficiários possuem duas datas de pagamento. Na primeira data o pagamento é creditado na conta poupança social, onde é possível realizar transações online. Já a segunda data diz respeito ao momento em que pode ser feito o saque em espécie dos recursos.

Nesta semana, serão realizados quatro pagamentos. De terça à sexta-feira, conforme o calendário:

Nascidos em: Data de pagamento: Data de saque: Janeiro 20/10 01/11 Fevereiro 21/10 03/11 Março 22/10 04/11 Abril 23/10 05/11 Maio 23/10 09/11 Junho 26/10 10/11 Julho 27/10 11/11 Agosto 28/10 12/11 Setembro 29/10 16/11 Outubro 30/10 17/11 Novembro 30/10 18/11 Dezembro 31/10 19/11