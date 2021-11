Avaí 1 x 1 CSA – Em casa, Leão sai atrás, busca empate, mas vê adversário entrar no G4 da Série B – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – Apenas uma partida abriu as disputas da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta segunda-feira (08). Apesar de ter sido um confronto entre dois fortes candidatos ao acesso, Avaí e CSA ficaram no empate por 1 a 1, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. Dellatorre abriu o placar para os visitantes ainda no primeiro tempo, mas Getúlio deixou tudo igual na etapa final.

Com o resultado, as duas equipes seguem dentro do G4. Vindo de dois empate seguidos, o Avaí aparece na terceira colocação com 58 pontos e não conseguiu diminuir a diferença para os primeiros colocados. Já o CSA vem logo atrás, em quarto com 55 e embalou o quarto jogo sem derrota, afinal vinha de três vitórias seguidas. O time alagoano tem a mesma pontuação do Goiás, mas fica na frente nos critérios de desempate.

ASSISTA AOS MELHORES MOMENTOS

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as duas equipes indo para cima e fazendo pressão na área adversária. Apesar disso, a primeira grande chance só foi acontecer aos 11 minutos. Depois de uma cobrança de escanteio, Bruno Silva apareceu entre os zagueiros e testou firme, para o chão, mas o goleiro Thiago Rodrigues conseguiu se jogar na bola e fazer um verdadeiro milagre para salvar o que seria o primeiro gol do Avaí.

A resposta do CSA foi a altura, também em uma cabeçada de Yuri que explodiu na trave aos 15 minutos. Depois disso, o time visitante cresceu na partida e após algumas tentativas, abriu o placar aos 35. Gabriel recebeu na área e bateu firme, mas no primeiro momento Glédson fez a defesa. No rebote, Dallatorre não desperdiçou e só empurrou para o fundo das redes. Nos minutos finais, o Avaí até tentou com Getúlio e Fagner Alemão em chutes de fora da área, mas o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos alagoanos por 1 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Avaí fez pressão desde o começo pelo empate, criou algumas boas chances e chegou ao seu objetivo aos 23 minutos. Copete fez bela jogada pela direita, deixou um zagueiro para trás e cruzou na medida para Getúlio, que sozinho, ajeitou o corpo e cabeceou sozinho para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário.

A partir daí, o ritmo acabou da partida acabou caindo conforme os minutos foram passando, já que os dois treinador deixaram a maioria das subsistuições para serem feitas nos minutos finais na partida. Mesmo assim, ambas as equipes seguiram tentando, mas sem sucesso. Por isso, o duelo terminou mesmo com o empate por 1 a 1.

(Fotos: Augusto Oliveira/CSA)

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Na sexta-feira (12), o CSA recebe o Confiança, no Estádio Rei Pelé, às 21h30. Já no sábado (13), o Avaí visita o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, às 16h.