Avaí 1 x 1 Vitória – Catarinenses vacilam e sofrem empate aos 45′ do 2º tempo – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 05 – O Avaí desperdiçou ótima chance de encaminhar seu acesso à Série A de 2022 na noite desta sexta-feira, quando só empatou com o Vitória, por 1 a 1, na Ressacada, em Florianópolis (SC), na abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O gol de empate do time baiano aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo.

Foi a segunda partida sem derrota do Avaí, que havia vencido o Brasil de Pelotas na última rodada, por 1 a 0, fora de casa. Os catarinenses seguem em terceiro lugar, agora com 57 pontos, quatro a mais que o Goiás (5º com 54).

Já o Vitória segue em situação delicada contra o rebaixamento. Foi o terceiro jogo sem vitória, sendo a segunda dois empates e uma derrota, numa sequência que mantém o time em 18º lugar, com 34 pontos. Quatro pontos atrás do Brusque (16º) e que ainda jogará no final de semana.

AVAÍ É MELHOR E SAI NA FRENTE

O primeiro tempo premiou o Avaí, time que mais teve a posse de bola e buscou o primeiro gol na partida. Já o Vitória, com postura mais defensiva, apostou nos contra-ataques e acabou vendo sua tática se desmanchar antes do intervalo com o gol anotado por Copete.

O time baiano assustou logo aos 12 minutos, quando Fernando Neto aproveitou sobra na área e encheu o pé para boa defesa do goleiro Glédson. Mas aos poucos o Avaí dominou o confronto e conseguiu encontrar seu gol. Aos 45, Copete invadiu a área, chutou em cima de Lucas Arcanjo e ele mesmo, no rebote, marcou.

EMPATE AMARGO

No segundo tempo, o Avaí administrou a vantagem, ficou com a bola, mas teve dificuldades para criar novas oportunidades de ampliar o placar. Tanto é que os catarinenses pouco exigiram do goleiro Lucas Arcanjo.

O Vitória, apesar da pressão contra o rebaixamento, foi pouco efetivo com a bola nos pés e só chegou com perigo aos 27 minutos, quando Alisson Santos recebeu cruzamento e cabeceou com perigo para defesa de Glédson. Fernando Neto também finalizou aos 31, numa bola que passou rente à trave.

O Avaí se acomodou com a vitória parcial, vacilou na marcação e sofreu o empate aos 45 minutos, num lançamento em que Hitalo ficou cara a cara com Glédson e finalizou na saída do goleiro, decretando o empate do confronto.

PRÓXIMOS JOGOS

O Avaí volta a campo na segunda-feira para enfrentar o CSA, às 20 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Enquanto o Vitória visitará o Vasco na quarta-feira, às 21h30, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).