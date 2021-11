Avaí consegue liberação do Governo de SC para ocupação total da Ressacada – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 25 (AFI) – O Avaí vai contar com casa cheia na decisão de domingo, contra o Sampaio Corrêa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque o Governo de Santa Catarina liberou a ocupação total do Estádio da Ressacada.

Com a medida adotada pelo governador Carlos Moisés (PSC), a Ressacada vai poder receber 17,8 mil torcedores no jogo que vale o acesso avaiano à elite do Brasileirão. O time precisa de uma vitória simples para não depender de outros resultados.

Antes, os estádios de Santa Catarina estavam com 70% da capacidade total liberada. A carga de pouco mais de 12 mil ingressos se esgotou em poucas horas de venda na última quarta-feira.

A liberação de mais ingressos causou intensa movimentação em torno da Ressacada já nas primeiras horas desta quinta-feira. As bilheterias foram abertas a partir das 12 horas.

O Avaí chega para a última rodada da Série B em quarto lugar, com 61 pontos. Uma vitória simples coloca o time mais uma vez na elite nacional. Lembrando que o Sampaio Corrêa apenas cumpre tabela.

Em caso de tropeço, o Avaí precisaria torcer para CRB, CSA e Guarani não vencerem Operário, Brasil de Pelotas e Botafogo, respectivamente.