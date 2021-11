Avaí vende mais de 12 mil ingressos para “jogo do acesso” – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 24 (AFI) – A Ressacada vai se tornar um caldeirão no próximo domingo, quando o Avaí recebe o Sampaio Corrêa, às 16 horas, pela última rodada da Série B, no jogo que vale o acesso leonino à elite do Brasileirão.

Os ingressos colocados a venda nesta quarta-feira se esgotaram em poucas horas. A movimentação de torcedores avaianos foi intensa em torno da Ressacada, todos querendo garantir lugar no jogo mais importante do ano para o Avaí.

Para atrair os torcedores, a diretoria fez promoções. Os ingressos foram vendidos por R$ 20,00, enquanto sócios com a mensalidade em dia tem direito a levar um acompanhante.

Por conta das restrições devido a pandemia da Covid-19, está liberada 70% da Ressacada, mas a diretoria do Avaí vem conversando com o Governo de Santa Catarina para liberar a capacidade total do estádio neste domingo.

O Avaí chega para a última rodada da Série B em quarto lugar, com 61 pontos. Uma vitória simples coloca o Leão mais uma vez na elite nacional. Lembrando que o Sampaio Corrêa apenas cumpre tabela.

Em caso de tropeço, o Avaí precisaria torcer para CRB, CSA e Guarani não vencerem Operário, Brasil de Pelotas e Botafogo, respectivamente.