Avaí x CSA – Pra ‘matar’ o rival e encaminhar o acesso na Série B – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 07 (AFI) – Avaí e CSA fazem um duelo direto pelo acesso nesta segunda-feira, às 20h, no estádio da Ressacada, na abertura da 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o clube catarinense quer encaminhar a vaga entre os quatro, o time alagoano busca chegar no G-4.

O Avaí vem de um empate que não estava previsto nos planos da equipe. Na Ressacada, ficou no 1 a 1 com o Vitória. Com isso, acabou ficando na terceira posição, com 61 pontos e viu Botafogo e Coritiba se distanciarem, respectivamente, com 62 e 61.

O CSA, por outro lado, vem de três triunfos consecutivos, o último por 2 a 0 para cima do Remo, resultado que deixou a equipe na sexta posição, com 54 pontos. O Goiás, na quarta colocação, tem 55.

COMO VEM O LEÃO?

Nesta tarde de domingo, o elenco avaiano finalizou a preparação para a partida contra o CSA. Com efeito suspensivo o volante Bruno Silva está apto para ser relacionado pelo treinador Claudinei Oliveira. Ele havia tomado dois ganchos de suspensão por conta da expulsão diante da Ponte Preta. O lateral João Lucas também retorna após cumprir suspensão automática.

Avaí e CSA se enfrentam nesta segunda-feira

“A gente adotou o nosso lema, que o jogo do acesso é o próximo. Temos que jogar o máximo e, quando estiver cansado, pedir a troca. Tem muita entrega. Nesses três últimos jogos foi isso, a gente botou na cabeça que todo jogo é decisivo. Vamos procurar manter isso, esse foco e essa pegada. Sempre tivemos um bom ambiente para buscar o acesso”, falou Claudinei Oliveira.

E O AZULÃO?

No CSA, o técnico Mozart não poderá contar com o lateral Ernandes, com uma lesão na panturrilha. Com isso, Kevyn continuará entre os titulares. Por outro lado, Everton Silva está de volta após cumprir suspensão automática. Ele reassume a titularidade do lado direito.

“Estou muito satisfeito pelas últimas vitórias conquistadas. Sabíamos que seria uma sequência difícil e que teríamos que nos esforçar ao máximo para alcançar esses resultados, mas felizmente elas aconteceram. Continuamos firmes em busca do nosso grande objetivo, com os pés no chão, mas extremamente esperançosos”, disse Kevyn.