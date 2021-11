Avaí x Vitória – Leão da Ilha cada vez mais próximo do acesso – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 04 (AFI) – Em situações completamente diferentes, Avaí e Vitória entram em campo nesta sexta-feira, às 19h, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Jogando em casa, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), os catarinenses querem se manter no G-4, a zona de acesso à elite, e na briga pelo título. Já os baianos buscam desesperadamente uma vitória para continuar com chances reais de escapar do rebaixamento.

Na última partida, o Avaí conquistou uma vitória heroica, por 1 a 0, jogando com um jogador a menos diante do Brasil, em Pelotas (RS). Com isso, chegou a 56 pontos e se manteve na terceira colocação, atrás apenas de Coritiba (61) e Botafogo (59).

Depois de superar o lanterna Brasil por 4 a 0, o Vitória tropeçou nos dois jogos seguintes ao empatar sem gols com a Ponte Preta e perder para o CSA por 1 a 0. Assim, está no Z-4, a zona de rebaixamento à Série C, em 18.º lugar com 33 pontos, cinco a menos do que o Brusque, 16.º com 38.

AVAÍ

O técnico Claudinei Oliveira ainda não sabe se poderá contar com o retorno do lateral-direito Edilson. Ele cumpriu suspensão no último jogo e também se recuperava de lesão no púbis. Se voltar, briga com Diego Renan pela posição.

Certo mesmo é que não terá o volante Bruno Silva, expulso, e o lateral-esquerdo João Lucas, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Marcos Serrato e Wesley Soares são opções. Na lateral, Iury pode ser improvisado.

VITÓRIA

O técnico Wagner Lopes terá um desfalque importante para o duelo. Pela primeira vez no campeonato o meia Eduardo está suspenso, pois levou o terceiro cartão amarelo. Titular nos últimos sete jogos, deve ser substituído por Fernando Neto, que geralmente entra nos jogos justamente para saída de Eduardo.

Ao lamentar o último resultado, o treinador puxou a responsabilidade para si e falou sobre os erros nas finalizações.

“Sempre vou puxar a responsabilidade para mim. Faltou um pouco de tranquilidade sim nas finalizações. Treinamos muito esse quesito e temos um bom aproveitamento nessas atividades. Mas a gente sabe que treino é treino e jogo é jogo. Precisamos lidar com isso e trabalhar muito para melhorar”, explicou.