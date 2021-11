Axezin: terceira edição será no dia 20 de novembro no Espanhol

A terceira edição do Axezin nesta temporada de retomada dos eventos em Salvador, já tem data marcada e está com vendas abertas. O evento, capitaneado pelo cantor Alexandre Peixe, será no dia 20 de novembro, sábado, a partir das 17 horas, no Clube Espanhol, em Ondina.

“Vamos preparar mais um show para não deixar ninguém parado. Vão ser mais três horas de agito e sucessos. E com certeza, com convidados para lá de especiais”, antecipa Peixe. Vale lembrar que o Axezin conta com abertura da Fanfarra do Bloco Gravata Doida e discotecagem com o Dj Papau. Os ingressos já estão à venda.