Bahia e Cuiabá empatam na Fonte Nova e tricolor baiano fica na zona do rebaixamento

O Bahia empatou sem gols com o Cuiabá, na noite deste domingo (21) na Fonte Nova, e permaneceu na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Após este resultado o Tricolor baiano alcançou os 37 pontos, mas permaneceu na 17ª posição. Já o Dourado alcançou a 11ª colocação, com 43 pontos.