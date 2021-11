Bahia é o terceiro estado com maior número de raios em novembro; entenda

Por mais uma noite, os baianos se assustaram com a quantidade de raios e trovões que caíram na capital baiana. E a notícia não é das melhores. De acordo com informações do Climatempo, a previsão é de mais raios entre domingo (7) e segunda-feira (8).

Na madrugada deste sábado (6), 219 raios caíram na capital e os maiores índices foram registrados entre às 3h e 6h da manhã.

Em relação ao estado, do dia 1º de novembro até hoje, foram registrados 245.959 mil raios. A estatística gera atenção porque no mesmo período do ano passado foram registrados apenas 60.722 raios.

Em termos práticos, a Bahia se torna o 3º estado com maior número de descargas elétricas do país. Na frente só fica apenas Minas Gerais (482.021) e Amazonas (245.959).

Chuvas

Nesta última sexta-feira (06), o acumulado de chuva em Salvador ficou em 49,2 mm, de acordo com o INMET. Os últimos fenômenos estão sendo causados pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).